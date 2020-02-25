3 دول عربية جديدة تسجل إصابات بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا أربعة منهم أفراد عائلة واحدة في كركوك والخامس طالب في مدينة النجف.

ونقل موقع السومرية نيوز عن بيان للوزارة قوله: تم تشخيص الحالات المصابة بالفيروس وتم تطبيق الحجر الصحي عليهم بالإضافة إلى 20 شخصاً تم حجرهم في النجف من القريبين للمريض.

إلى ذلك أعلنت الوزارة تمديد إيقاف دخول الوافدين الأجانب من بعض الدول التي سجلت فيها إصابات إلى إشعار آخر داعية المواطنين إلى عدم السفر للدول التي انتشر فيها المرض كما دعت لتعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة أيام ومنع التجمعات في كافة أرجاء محافظة النجف.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى ثماني حالات.

ونقلت وكالة كونا الكويتية عن الوزارة قولها في بيان: إنه تم اليوم تسجيل ثلاث إصابات مؤكدة جديدة بالفيروس ليصل العدد إلى ثماني إصابات، مشيرة إلى أن الجميع بحالة جيدة حيث تم عزلهم في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجهزة للتعامل مع الفيروس.

وفي البحرين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالفيروس لمواطنين بحرينيين وسعوديين ليبلغ بذلك عدد الحالات المؤكدة إصابتها في البلاد ثماني حالات.

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