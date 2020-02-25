آخر تحديث: 2020-02-25 15:54:30
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معمل نسيج حوله الإرهابيون إلى مقر للتدريب وتصنيع القذائف

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

رصدت كاميرا سانا أحد معامل النسيج في بلدة كفر جوم بريف حلب الجنوبي الغربي الذي حولته التنظيمات الإرهابية إلى مقر ومركز تدريب للإرهابيين وتصنيع القذائف.

 

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

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