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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 2 رجب 1441 الموافق لـ 25 شباط 2020
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بيسكوف: اتهامات واشنطن لا أساس لها من الصحة
الجيش يحرر قرى بعربو ومعرتماتر ومعرتصين من الإرهاب
لافروف يجدد التأكيد على ضرورة القضاء على الإرهاب في إدلب
معمل نسيج حوله الإرهابيون إلى مقر للتدريب وتصنيع القذائف
العثور على معمل للقذائف من مخلفات الإرهابيين غرب حلب
الاحتلال يواصل جرائمه بحق الفلسطينيين
استشهاد عاملين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في الليرمون
الاحتلال التركي يمنع مياه الشرب عن الحسكة يوماً ثانياً..والمحافظة ستزود الأهالي بالمياه عبر الصهاريج
وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
لافروف: واشنطن تواصل رفض الاتفاقات ضد هيمنتها على العالم
الرشاوى .. وسيلة أساسية لفرض واشنطن رغباتها على الدول
الجيش يحرر قرية بعربو بريف إدلب الجنوبي ويلاحق فلول الإرهابيين في المناطق المجاورة
3600 وحدة استيطانية يريد الاحتلال إقامتها في القدس المحتلة
غاتيلوف: عمليات الجيش ضد الإرهابيين في إدلب تتوافق مع قرارات مجلس الأمن
16 حالة وفاة و61 إصابة بكورونا في إيران