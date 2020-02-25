بيسكوف: اتهامات واشنطن لا أساس لها من الصحة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن المزاعم المتكررة حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية الرئاسية المقبلة عارية تماماً من الصحة، مشدداً على أن هذا الأمر لم ولن يحدث.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: في استمرار للهوس الذي تعيشه الإدارات الأمريكية تظهر اتهامات جديدة لا أساس لها من الصحة حول قيام روسيا بنوع ما من التدخل، لقد نفينا ذلك مراراً وبشكل مطلق، كما أننا نصر على أن روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية لغيرها من الدول وهي ترفض بشكل قاطع أن يتدخل أحد في الشؤون الروسية.

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