52 مصاباً بحادث الدهس في ألمانيا
ارتفع عدد مصابى حادث الدهس الذى وقع خلال كرنفال شعبى فى بلدة فولكمارسين غرب المانيا أمس الى 52 شخصاً
ونقلت وكالة ” فرانس برس”عن الشرطة الالمانية قولها اليوم: إن 52 شخصاً أصيبوا فى الحادث بينهم 18 طفلاً، مشيرة إلى أن 35 من المصابين يخضعون للعلاج حالياً فيما تمكن 17 من مغادرة المستشفى.
وأشارت الشرطة إلى أن السائق المهاجم الذى يبلغ من العمر 29 عاماً اعتقل وهو مصاب بجروح وفتحت تحقيقاً معه بتهمة محاولة القتل فيما أفاد شهود عيان بأن السائق اصطدم بحاجز وقاد سيارته مسرعاً وسط الحشد في الكرنفال .