16 حالة وفاة و61 إصابة بكورونا في إيران
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 16 وعدد الإصابات إلى 61 حالة.
وأوضح مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية رئيس مستشفى مسيح دانشوري في طهران علي أكبر ولايتي في مؤتمر صحفي أنه تم حتى الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء فيروس كورونا في إيران وخلال الأيام القادمة ستكون هناك أخبار سارة بهذا الخصوص، داعياً إلى عدم القلق.
وأشار ولايتي إلى أن فيروس كورونا الذي ظهر في الصين يعتبر من الأمراض المعدية التنفسية التي تنتشر بسرعة ما أدى إلى تخطيه الحدود إلى بلدان أخرى وبسبب حركة التنقل من الصين وصل إلى الدول المجاورة لإيران.
وأكد على جهوزية وزارة الصحة وتقديمها الإمدادات الفورية لاحتواء كورونا في البلاد.
وأعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أمس عن تسجيل 47 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات إلى 12 شخصاً.