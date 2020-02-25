انخفاض أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح بعدما بلغ أعلى مستوى في سبعة أعوام في الجلسة السابقة.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجع 7ر0 بالمئة إلى 36ر1648 دولاراً للأوقية كما تراجع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 6ر1 بالمئة إلى 60ر1650 دولارا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعد البلاديوم 3ر0 بالمئة إلى 25ر2637 دولارا للأوقية بينما تراجعت الفضة 7ر0 بالمئة إلى 50ر18 دولاراً للأوقية فيما استقر البلاتين عند 52ر963 دولاراً للأوقية.

طباعة