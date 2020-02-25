العدو الإسرائيلي يجدد خرقه السيادة اللبنانية
جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية وحلق فوق عدد من المناطق.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته اليوم مديرية التوجيه أن سبع طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب ومنطقة رياق البقاعية وفوق بلدة كفرشوبا باتجاه الشمال وصولاً إلى فوق البحر مقابل شكا وفوق بلدة رميش باتجاه الشمال وصولاً حتى البحر بين جونية والناقورة وفوق البحر بين جونية والناقورة وصولاً إلى كل المناطق اللبنانية ثم غادرت جميعها باتجاه الأراضي المحتلة.
وكانت طائرات العدو الحربية كثفت الليلة الماضية خرقها الأجواء اللبنانية ونفذت طيرانا فوق مناطق الجنوب وصولاً إلى صيدا وصور وبيروت والضاحية الجنوبية والنبطية ومرجعيون وغيرها ونفذت غارات وهمية فوق مناطق الجنوب.