مجدداً..مذكرات نظام أردوغان تلاحق 37 تركياً
أصدرت سلطات النظام التركي اليوم مذكرات اعتقال بحق 37 شخصا بينهم عسكريون بذريعة صلتهم بمنظمة الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.
ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصادر أمنية قولها إن “السلطات في محافظة قونيا وسط تركيا أصدرت مذكرات الاعتقال بحق 37 شخصا بينهم جنود في الخدمة الفعلية” مضيفة إن عمليات دهم وبحث جرت عن المطلوبين في 24 محافظة.
ويشن نظام أردوغان منذ محاولة الانقلاب حملة قمعية شديدة لاستهداف معارضيه وخصومه حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.