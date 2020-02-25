العدوان السعودي يجدد اعتداءاته على الحديدة
جددت قوى العدوان السعودي خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية حيث نفذت عملية تسلل فاشلة فجر اليوم واستهدفت بقصف مدفعي عدداً من المناطق بالمحافظة متسببة بوقوع أضرار مادية.
وأكد مصدر عسكري لموقع المسيرة نت أن قوى العدوان نفذت عملية تسلل على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية شرق مدينة التحيتا بالحديدة لكن تمكنوا من إفشالها.
وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا منطقة كيلو 16 بخمس وعشرين قذيفة مدفعية.
إلى ذلك لفت المصدر العسكري إلى مقتل عدد من المرتزقة وإصابة آخرين جراء تدمير آليتين عسكريتين لهم في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.