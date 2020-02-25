الجيش يحرر قرى بعربو ومعرتماتر ومعرتصين من الإرهاب

تابعت وحدات من الجيش العربي السوري تقدمها ضد التنظيمات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي وحررت قرى بعربو ومعرتماتر ومعرتصين جنوب غرب مدينة معرة النعمان بعد القضاء على العديد من إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به.

وذكر مراسل سانا من منطقة العمليات أن وحدات من الجيش واصلت عملياتها ضد تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي والمجموعات المرتبطة به والمدعومة من النظام التركي على محاور في ريف إدلب الجنوبي وحررت قرى بعربو ومعرتماتر ومعرتصين بعد تدمير تجمعات وتحصينات للإرهابيين فيهما.

وأفاد المراسل بأن وحدات من الجيش تلاحق فلول الإرهابيين الفارة باتجاه مدينة كفرنبل أحد أهم معاقلهم المتبقية في ريف إدلب الجنوبي وسط انهيارات في صفوف المجموعات الإرهابية أمام تقدم وحدات الجيش على جبهات الاشتباك.

وحررت وحدات من الجيش أمس تل النار و8 قرى فى ريف إدلب الجنوبى بعد معارك مع المجموعات الإرهابية انتهت بالقضاء على آخر تجمعاتها فيها.

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