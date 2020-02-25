آخر تحديث: 2020-02-25 10:52:41
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في محافظة دير الزور بمنطقة التضامن من الساعة 12.00 صباحاً وحتى الساعة 13.00 ظهراً

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التصنيفات: آخر الأخبار

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