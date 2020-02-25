مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في محافظة دير الزور بمنطقة التضامن من الساعة 12.00 صباحاً وحتى الساعة 13.00 ظهراً

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 2 رجب 1441 الموافق لـ 25 شباط 2020
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الصحة العالمية: كورونا يأخذ منحنى تنازلياً
71 حالة وفاة جديدة بكورونا في الصين
الاحتلال يعتقل 23 فلسطينياً
كانيل: الضغوط الأمريكية لن تمنع كوبا من إكمال مسيرتها
غروسبيتش: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية ستفشل في وقف جهود القضاء على الإرهاب
أردوغان يقر بمقتل اثنين من جنوده في ليبيا
ساندرز يقاطع مؤتمر «أيباك»: منصة للعنصريين ضد الفلسطينيين
الإندبندنت: استمرار خسائر النظام السعودي في اليمن وجنود «تحالف» العدوان ينتحرون
الأرض تفقد ثلوجها.. عُلماء يتوسلون للإنقاذ وساسة يتغافلون.. «الكارثة تقترب».. والعالم يسمع ولا يسمع..
هل يستيقظ العالم؟
الفعل اليمني يُصَفّر مكاسب العدوان السعودي
من العالم
صوت الانفجارين اللذين سمع دويهما في ريف اللاذقية ناتج عن اعتداءات إرهابية بالقذائف مصدرها ريف إدلب
لافروف يبحث مع غوتيريس الوضع في سورية
شخصيات تركية: سياسات أردوغان طائشة وفاسدة