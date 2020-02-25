ارتفاع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط مع سعي مستثمرين للحصول على الصفقات بشراء الخام بأسعار رخيصة بعد أن هوى نحو أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.
وذكرت رويترز أن خام القياس العالمي برنت ارتفع 19 سنتاً ما يعادل 3. 0 بالمئة إلى 49. 56 دولاراً للبرميل بعد أن نزل 8. 3 بالمئة في الجلسة السابقة ليسجل أكبر خسارة في يوم واحد منذ الثالث من شباط الجاري.
وفقدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 17 سنتاً ما يعادل 3. 0 بالمئة إلى 60. 51 دولاراً للبرميل لتتعافى من انخفاض 7. 3 بالمئة في الجلسة السابقة.
وهوت مخاوف الطلب بأسعار النفط والسلع الأولية أمس في حين منيت الأسهم الأوروبية والأمريكية بأكبر خسائر منذ منتصف عام 2016.