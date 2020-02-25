غروسبيتش: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية ستفشل في وقف جهود القضاء على الإرهاب

أدان رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية ستانيسلاف غروسبيتش العدوان الإجرامي الجديد للكيان الصهيوني على محيط مدينة دمشق أمس الأول مؤكداً أنه يأتي انتقاما من الانتصارات التي تحققها سورية على الإرهاب.

وأوضح غروسبيتش في تصريح لمراسل “سانا” في براغ اليوم أن مثل هذه الاعتداءات لن تنجح في وقف عملية تحرير أراضي سورية من الإرهاب أو في إعاقة جهود الحاق الهزيمة النهائية بقوى الإرهاب التي دعمها ويدعمها الكيان الصهيوني.

وشدد على أن هذا العدوان يثبت من جديد أن الكيان الصهيوني هو مصدر العدوان وتعكير الاستقرار في المنطقة كما أن ما يقوم به يظهر أيضا مدى احتقاره للقانون الدولي.

ورأى غروسبيتش أن انتصار سورية بات واضحا ولا رجعة فيه مهما مارس الكيان الصهيوني من إرهاب.

طباعة