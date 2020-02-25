كانيل: الضغوط الأمريكية لن تمنع كوبا من إكمال مسيرتها
أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إن سياسة التهديد والعقوبات والضغوط التي تمارسها الادارة الأمريكية لن تمنع كوبا من إكمال مسيرتها ولن تجبرها على تغيير نهجها.
وفي تصريحات له في الاجتماع السنوي لوزارة المالية والأسعار الكوبية ندد الرئيس الكوبي بـ العدوانية المتزايدة للبيت الأبيض ضد هافانا مشدداً أن الشعب والحكومة الكوبيين سوف يواصلان مقاومة أي تدابير عقابية تتخذها الولايات المتحدة ضد كوبا.
وأشار كانيل إلى أن ادارة ترامب “تتبع استراتيجية تكثيف الحصار الاقتصادي والمالي والتجاري بهدف خنق الاقتصاد الكوبي في إطار سعيها لإنشاء منصة استعمارية في أمريكا اللاتينية”.