71 حالة وفاة جديدة بكورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم عن تسجيل 508 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد و71 حالة وفاة جديدة.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية للأنباء عن اللجنة قولها: إن من بين حالات الوفاة 68 في مقاطعة هوبي وحالتين في مقاطعة شاندونغ وحالة واحدة في مقاطعة قوانغدونغ ليصل عدد الوفيات بهذا المرض إلى 2663 حالة.

وأضافت اللجنة: إن إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 77658 حالة بنهاية يوم أمس فيما هناك 2824 شخصا ما زال يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وقالت اللجنة إن العدد اليومي للمرضى المتعافين حديثاً من عدوى فيروس كورونا الجديد والذين غادروا المستشفيات في الصين تجاوز نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة لليوم السابع على التوالي.

وذكرت “شينخوا” أن الأرقام الصادرة عن اللجنة اظهرت أن 2589 شخصاً خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم أمس وهو أعلى بكثير من عدد المصابين الجدد الذين تم تأكيد إصابتهم في اليوم ذاته والذي بلغ 508 أشخاص.

وخرج يوم أمس 2589 شخصاً من المستشفيات بعد شفائهم بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بـ 789 إلى 9126 حالة وقد خرج ما مجموعه 27323 شخصاً من المستشفيات بعد شفائهم حتى الآن.

ومثل يوم أمس اليوم السادس على التوالي والذي ظل فيه عدد الإصابات الجديدة اليومية في الصين أقل من ألف حالة كما تجاوز عدد المتعافين الجدد من فيروس كورونا الجديد في كل من مقاطعة هوبي وحاضرتها مدينة ووهان عدد الإصابات الجديدة أمس وفقا للأرقام.

وفي كوريا الجنوبية أعلنت السلطات اليوم عن تسجيل 60 إصابة جديدة بالفيروس وذلك في أدنى زيادة يومية منذ أربعة أيام.

وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان: إنّ إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 893 شخصاً في حين ارتفع إلى ثمانية عدد الوفيات الناجمة عنه.

بدوره قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ دو إن 13 عسكرياً كورياً جنوبياً أصيبوا بالفيروس حتى اليوم وإن الجيش جمد منح الأذونات لكل عناصر القوات المسلحة قبل أن يحد من تنقلاتهم.

كما أعلنت قيادة القوات العسكرية الأمريكية المتمركزة فى كوريا الجنوبية أنها تأكدت من إصابة أحد أفراد عائلة جندي تابع لها يعيش فى مدينة دايغو جنوب شرق كوريا الجنوبية بالفيروس.

وفي واشنطن أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عازمتان على تقليص مناورة عسكرية مشتركة بينهما مقررة في الربيع وذلك بسبب المخاوف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

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