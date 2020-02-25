الصحة العالمية: كورونا يأخذ منحنى تنازلياً

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم: إن انتشار فيروس كورونا الجديد يأخذ منحنى تنازلياً على نحو مضطرد.

ونقلت “شينخوا” عن غيبريسوس قوله عقب اختتام فريق الخبراء المشترك بين منظمة الصحة العالمية والصين لدراسة ميدانية في الصين: الرسالة الهامة التي ستبعث الأمل والشجاعة والثقة لدى جميع البلدان هي أن هذا الفيروس من الممكن احتواؤه.

وأضاف أن الفريق المشترك زار عدة مقاطعات صينية وتوصل إلى مجموعة من النتائج عن انتقال عدوى الفيروس ومدى حدة المرض والآثار التي أسفرت عنها التدابير المتخذة مشيراً إلى ان النتائج ستعلن في وقت لاحق اليوم.

وأكد أن المرض بلغ ذروته في الفترة بين الـ 23 كانون الثاني الماضي والثاني من الشهر الجاري في الصين ومنذ ذلك الوقت وهو يتخذ منحنى تنازليا على نحو مضطرد.

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