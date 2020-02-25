ساندرز يقاطع مؤتمر «أيباك»: منصة للعنصريين ضد الفلسطينيين

أعلن السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، أقوى مرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، أنه لن يحضر مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأميركية – الإسرائيلية «أيباك»، وهي لجنة ضغط هدفها تحقيق الدعم الأميركي لـكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ساندرز في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع «تويتر» أمس: «قررت عدم حضور المؤتمر، الذي سيعقد الأسبوع المقبل، لأنه يوفر منصة للقادة الذين يعبرّون عن العنصرية، ويعارضون الحقوق الأساسية للفلسطينيين».

وأثار إعلان ساندرز غضب لجنة «أيباك» التي وصفته بأنه «إعلان شائن ومخز»، وأصدرت بيانًا قالت فيه: «ساندرز لم يحضر أي مؤتمر لـ«أيباك» في السابق، على عكس العديد من أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس الآخرين».

وكان أشار موقع «نيوزويك» الأمريكي إلى أن ساندرز استطاع تحقيق إنجاز تاريخي في الانتخابات التمهيدية للسباق الرئاسي, إذ أصبح أول متنافس في الانتخابات التمهيدية، سواء عن الحزب الديمقراطي أو الجمهوري، يفوز بالولايات الثلاث الأولى وهي آيوا ونيوهامبشاير ونيفادا، من حيث عدد أصوات الناخبين المباشرة. ويأتي ذلك بعد ظهور نتائج شبه نهائية لاقتراع نيفادا، الذي أجري السبت الماضي، وحقق فيه ساندرز فوزاً ساحقاً.

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