المقاومة الفلسطينية ترد على عدوان الاحتلال بالصواريخ
رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر جددت المقاومة الفلسطينية استهدافها بالصواريخ مستوطنات إسرائيلية مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وذكرت وكالة معا أن المقاومة الفلسطينية استهدفت برشقات من الصواريخ المستوطنات الإسرائيلية شرق القطاع وفي عسقلان بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وكانت المقاومة أطلقت صباح اليوم 10 صواريخ صوب مستوطنة شمال شرق القطاع.
واعتدى طيران الاحتلال الإسرائيلي أمس بعدة صواريخ على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع وحى التفاح شرقه ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين ووقوع أضرار مادية في الممتلكات بينما استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال في خان يونس التي نكلت بجثمان الشهيد واحتجزته في انتهاك للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف حول حماية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.