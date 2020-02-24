شخصيات تركية: سياسات أردوغان طائشة وفاسدة

جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو التأكيد على أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ينتهج “سياسات طائشة ويدعم الإرهابيين في سورية ولا سيما في إدلب” مشيراً إلى أن هذه السياسات لا تصب في مصلحة الشعب التركي.

وقال كيليتشدار أوغلو لصحيفة جمهورييت اليوم إن “اردوغان أرسل الجيش التركي إلى إدلب لحماية إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” محولاً بذلك تركيا إلى دولة حامية وراعية للإرهاب” داعياً اردوغان للمثول أمام البرلمان التركي للكشف عن علاقته المباشرة مع تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي.

وأضاف كيليتشدار أوغلو: الجميع يعرف أن ما يهدف إليه الجيش العربي السوري هو القضاء على الإرهابيين في إدلب أو أي مكان آخر في سورية، بينما يرسل أردوغان الجيش التركي ليعرقل هذه المهمة.

من جهة أخرى أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق عبد اللطيف شنار أن مواصلة أردوغان سياساته الحالية إزاء سورية وليبيا من شأنه أن يؤدي إلى دمار تركيا مشيراً إلى أن أردوغان يرى الوضع في المنطقة فرصته الثمينة لتسويق أوهامه في “إحياء” الخلافة والسلطنة العثمانية والتي شجعتها بعض العواصم الغربية.

وقال شنار لقناة تيلي ون: “سياسات اردوغان أدت إلى جر المنطقة لخلافات وصراعات وعداءات وحروب دموية” مشيراً إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الوحيد من دمار المنطقة ودولها وخاصة سورية التي تصدت دائما للمخططات الصهيونية.

من ناحيته وصف وزير الثقافة التركي الأسبق نامق كمال زايباك سياسات اردوغان في سورية وليبيا والمنطقة بأنها “سياسات إخوانية فاسدة بكل المعايير والمقاييس” لافتاً إلى أن أردوغان هو رئيس فرع تنظيم جماعة “الإخوان المسلمين” الإرهابية في تركيا.

وقال زايباك في تصريح اليوم أن أردوغان يعادي جميع دول المنطقة بسبب مخططاته الإخوانية الخطيرة مشيراً إلى أن حالة العداء التي ينتهجها حيال سورية ومصر لا تخدم المصالح التركية لما لهاتين الدولتين من دور وتأثير في مجمل حسابات المنطقة.

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