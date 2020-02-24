آخر تحديث: 2020-02-25 01:41:10
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الجيش يحرر قرى معرة حرمة ومعرزيتا وجبالا بريف إدلب من الإرهابيين

التصنيفات: آخر الأخبار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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