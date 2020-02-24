مظاهرات في الهند ضد زيارة ترامب

شهدت مدن هندية عدة مظاهرات مناهضة للولايات المتحدة ولرئيسها دونالد ترامب الذي يقوم بزيارته الأولى للهند منذ توليه منصب الرئاسة.

وذكرت وكالة اسوشيتد برس أنه في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منشغلاً باستقبال ترامب في مدينة أحمد اباد غرب البلاد خرجت مظاهرات ضد تلك الزيارة في العاصمة نيودلهي وفي مدن غواهاتي وكلكتا وحيدر اباد.

وفي نيودلهي حمل العشرات من مؤيدي الحزب الشيوعي الهندي لافتات كتب عليها “ارجع يا ترامب” ووجه دوريسامي راجا الأمين العام للحزب الشيوعي اتهامات لمودي بالخضوع للضغوط الأمريكية ومنحها حق الوصول إلى الأسواق الهندية على حساب حماية مصالح الهند.

وكان ترامب وصل الهند اليوم في زيارة تستمر ليومين حيث من المقرر أن يزور العاصمة نيودلهي واغرا وغواجارات الغربية ويرى محللون أن هذه الزيارة تهدف لتعزيز موقفه في الانتخابات الرئاسية المقبلة إذ يطمح لجذب الأمريكيين الذين يحملون أيضاً الجنسية الهندية والبالغ عددهم 2.4 مليون نسمة في الولايات المتحدة لصفه.

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