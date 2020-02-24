إلغاء مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ألغى الحكم الليتواني ماسيكا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الإثنين باستاد القاهرة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري لكرة القدم لعدم حضور فريق الزمالك.

وتقرر تأجيل المباراة لمدة 60 دقيقة بسبب عدم وصول حافلة فريق الزمالك بسبب الزحام المروري وسوء الأحوال الجوية.

وأعطى الحكم مهلة مدتها 30 دقيقة من أجل وصول الزمالك، ولكن الفريق الأبيض أعلن تعطل حافلته وعدم وصول لاعبيه لاستاد القاهرة بعدما أكد خوض اللقاء بالناشئين، وبعد تأخر زاد عن المدة المقررة رسمياً وهي 20 دقيقة، وبزمن وصل إلى 30 دقيقة، أعلن الحكم عن انتهاء المباراة بشكل رسمي.

ومن المقرر أن تحال أحداث المباراة لاتحاد الكرة، لتطبيق اللائحة وفقاً لتقارير الحكام والمراقبين، ودراسة ظروفها من جميع النواحي، حيث ينتظر أن يتم إعلان فوز الأهلي بنتيجة 3-0 بالتغيب، والانتظار لمعرفة إن كان هناك عقوبات قد تطول الزمالك، والتي قد تصل إلى خصم 6 نقاط من رصيد الفريق في نهاية الموسم، أو الاقتناع بأسباب عدم الحضور.

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