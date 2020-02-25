«جمارك اللاذقية» تعترف بصادرات قيمتها 7,2 مليارات ليرة في شهر

يوسف علي:

ارتفع معدل تصدير المنتجات المحلية خلال هذا العام بشكل لافت، فوصلت قيمة الصادرات خلال الشهر الأول منه حوالي 7,2 مليارات ليرة, هذا ما أكده مدير جمارك اللاذقية أديب العلي، وأضاف أن أبرز المواد المصدرة تنوعت بين(حجر التلبيس- كمون – كزبرة – يانسون-زيت زيتون-جلود-صوف-بسكويت-شوكولا-حمضيات -تفاح-حبة البركة – معلبات كونسروة- تين- مخللات) والدول المصدر إليها (مصر-روسيا – قطر- أمريكا-تونس –اسبانيا- البحرين- كندا) وغيرها من البلدان..

أما فيما يتعلق بصادرات العام الماضي فقد أكد العلي أنه تم تصدير ما قيمته حوالي 25,5 مليار ليرة, كما تم تزويد مديرية جمارك اللاذقية بجهاز كشف(سكانر) جديد متحرك سيتم وضعه بالخدمة في مرفأ اللاذقية بالقريب العاجل، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل وحل مشكلة الازدحام في المرفأ.. يذكر أن التوقعات تشير الى تحسن تصدير المنتجات المحلية هذا العام مع تحسن تصدير الحمضيات وسلع متنوعة أخرى.

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