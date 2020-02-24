الخارجية الفلسطينية: اللجنة الأمريكية الإسرائيلية لتنفيذ “صفقة القرن” مرفوضة

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية تأكيدها على أن ما تسمى “اللجنة الأمريكية الإسرائيلية” لتنفيذ بنود “صفقة القرن” مرفوضة داعية المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا اجتماع “اللجنة” في مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في سلفيت بالضفة الغربية مشيرة إلى أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن الاجتماع بمثابة الضوء الأخضر لضم أجزاء من الضفة الغربية تفضح الجوهر الاستعماري لما تسمى “صفقة القرن”.

وأشارت الخارجية إلى أن هذا التصعيد الأميركي الإسرائيلي الاستيطاني يهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 مطالبة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه.

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