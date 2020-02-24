إيران: إغلاق دول الجوار حدودها معنا مؤقت سببه كورونا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن قيام دول الجوار بإغلاق حدودها مع إيران يعتبر إجراء وقائياً مؤقتاً سببه انتشار فيروس كورونا.

وفي تصريح له اليوم قال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي: بدأنا عبر سفاراتنا مشاورات مع مسؤولي الدول الجارة لطمأنتهم بأن أي حالات مشتبه بها سوف لن تعبر من الحدود ومن ضمنها موضوع الشهادة الصحية والسلع بحيث نتمكن في هذه الظروف عبر دعمنا للبعض الآخر ودول المنطقة من إزالة هواجس البعض وأن نواصل العلاقات بالصورة المطلوبة.

وأضاف موسوي: أصبحت لدى الدول الجارة هواجس وهذه قضية طبيعية ولكن لا ينبغي ان يحول هذا الامر دون العلاقات بين شعبنا وشعوبها او الصادرات والواردات بينها.

ولفت موسوي إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الوضع الطارئ في مختلف مناطق العالم إثر انتشار الفيروس وبالتالي من الطبيعي اتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة جماعية.

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