إصابة عشرة أشخاص في حادث دهس غرب ألمانيا

أصيب عشرة أشخاص اليوم في حادث دهس خلال استعراض شعبي في بلدة فولكمارسين غرب ألمانيا.

ونقلت “رويترز” عن الشرطة الألمانية قولها: إن سيارة اقتحمت استعراضاً شعبياً في البلدة، ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص، مشيرة إلى أنه تم اعتقال سائق السيارة من دون أن تحدد ما إذا كان الحادث متعمدا أم لا.

فيما نقل موقع “اتش ان ايه” الألماني عن شهود عيان قولهم: إن السائق فيما يبدو تعمد استهداف الحشد وأن أطفالاً بين الجرحى.

ويأتي الحادث بعد أقل من أسبوع من مقتل 11 شخصاً بينهم المهاجم في إطلاق نار على مقهى غرب ألمانيا.

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