تحالف القوى الفلسطينية يدين العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق

أدان تحالف القوى الفلسطينية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي بالصواريخ الذي استهدف محيط دمشق الليلة الماضية.

وجاء في بيان للتحالف تلقت سانا نسخة منه اليوم أن هذا العدوان يأتي في سياق الطبيعة الإجرامية للكيان الصهيوني وفي ظل تنامي قدرات محور المقاومة الذي هزم المشروع الأمريكي الصهيوني في سورية وخاصة بعد انتصار حلب والتقدم الواضح للجيش العربي السوري في إدلب إضافة إلى قدرات المقاومة الفلسطينية التي أربكت العدو الصهيوني وجعلته يعيش حالة قلق.

وأكد التحالف أن العدوان الصهيوني على محيط دمشق يعتبر إضافة إلى سجل الكيان الصهيوني الإجرامي مطالباً كل القوى الحية في الأمة العربية وأحرار وشرفاء العالم بإدانة هذا العدوان والتصدي له.

وتصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري قبل منتصف ليل أمس لعدوان اسرائيلي بالصواريخ من خارج مجالنا الجوي ومن فوق الجولان السوري المحتل على محيط دمشق ودمرت أغلبها بينما استشهد فلسطينيان اثنان هما سليم أحمد سليم وزياد أحمد منصور من حركة الجهاد الفلسطينية.

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