الصحة العالمية: إجراءات الصين أنقذت مئات الآلاف من كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الإجراءات التي اتخذتها الصين لمكافحة فيروس كورونا أنقذت مئات آلاف الأشخاص من الإصابة بالمرض.

ونقلت “رويترز” عن بروس إيلوارد رئيس وفد منظمة الصحة العالمية الزائر للصين قوله في إفادة صحفية مشتركة مع مسؤولين من لجنة الصحة الوطنية الصينية إن الإجراءات بالغة الصعوبة التي اتخذتها الصين لمكافحة كورونا الذي ظهر أواخر العام الماضي حالت على الأرجح من دون إصابة مئات الآلاف بالمرض في البلاد.

وأشار ايلوارد إلى أن مصادر متعددة للبيانات دعمت الاتجاه العام الذي يدل على تراجع في عدد حالات العدوى التي ترصدها لجنة الصحة الصينية رغم بعض المشكلات الإحصائية في الأسابيع القليلة الماضية.

وزار فريق منظمة الصحة العالمية في الأيام الماضية عدة مناطق في الصين منها ووهان عاصمة هوبي مركز تفشي المرض.

وساعدت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين بما فيها القيود على السفر والحركة في الحد من انتشار الفيروس خارج إقليم هوبي بينما تواصل بذل كل الجهود الممكنة للسيطرة عليه وإيجاد علاج فعال له.

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