تجهيز الدراسات لإعادة تأهيل مركز الزوار والمواقع الأثرية في تدمر

تجري لجنة فنية مختصة من وزارة السياحية الدراسات اللازمة لإعادة ترميم وتأهيل المواقع الأثرية في مدينة تدمر في ظل ازدياد أعداد السياح العرب والأجانب بعد تحريرها من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وذكرت معاون المدير العام للهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية المهندسة مي الصلح في تصريح لمراسل سانا أنه تم توقيع اتفاقية بين وزارتي السياحة والثقافة لإعادة تأهيل مركز الزوار الذي كان يشغل موقعاً مهماً يقصده الزوار والسياح مؤكدة أهمية إعادة تأهيل المواقع الأثرية لإحياء الحركة السياحية في المدينة.

بدوره أوضح مدير سياحة حمص أحمد عكاش أنه سيتم العمل مباشرة على إعداد الشروط الفنية اللازمة لإعادة ترميم الأماكن السياحية لتكون في القريب العاجل موضوعة بالخدمة والاستثمار بهدف إعادة القطاع السياحي في المدينة إلى ألقه السابق.

وأوضح رئيس دائرة سياحة تدمر جميل عمر القيم أن مركز الزوار يعد مبنى تراثياً يعود تاريخه إلى نحو مئتي عام وله أهمية بالغة كونه بوابة للسائح عند وصوله الى تدمر حيث كان يقدم للزائر خارطة عامة للمنطقة الأثرية من صور وبروشورات وشروحات وكل ما يطلبه السائح إضافة لوجود شاشات عرض حديثة تقدم رؤية بانورامية للمدينة السياحية والأثرية وتطورها عبر العصور التاريخية وهذا ما ستتم إعادة تفعيله بعد الانتهاء من تأهيل المركز الواقع بجانب معبد بل الأثري الشهير.

بدوره، أشار معاون مدير الشؤون الهندسية في وزارة السياحة المهندس محمد الحمصي إلى أن مبنى دائرة سياحة تدمر تضرر كثيراً نتيجة الاعتداءات الإرهابية، مؤكداً أنه ستتم إعادة تأهيل هذا المبنى مع إضافة طابق آخر.

طباعة