تأهيل شبكات وتركيب مراكز تحويل كهربائية في درعا

أنهت الشركة العامة لكهرباء درعا صيانة شبكات التوتر المنخفض وتركيب مراكز تحويل في عدد من البلدات والمدن ضمن محافظة درعا بتكلفة إجمالية بلغت 463 مليون ليرة.

وبين المهندس غسان الزامل مدير عام الشركة أن الورشات ركبت 17 مركز تحويل باستطاعة 400 ك ف ا في كل من الشجرة وإنخل ودرعا وعتمان والصورة ونامر والناصرية والدلي والحراك وناحتة ونمر وغزالة بتكلفة 272 مليون ليرة.

وأضاف الزامل: تم تركيب مركز تحويل باستطاعة 1000 ك ف ا في درعا البلد ومركز تحويل باستطاعة 630 ك ف ا في حي السحاري بمدينة درعا ومركز تحويل باستطاعة 200 ك ف ا في بلدة الدلي و13 مركز تحويل باستطاعة 100 ك ف ا في بلدات عين ذكر والشبرق والمسريتية والقصير ونافعة والثريا واللويحق وجدل والبلانة وام ولد وسملين ومدينة درعا بتكلفة إجمالية بلغت 166 مليون ليرة.

ولفت الزامل إلى أن الورشات أعادت تأهيل شبكات التوتر المنخفض في المناطق المذكورة بتكلفة 25 مليون ليرة.

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