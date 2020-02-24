“طاقية ولحشة”.. حملة تبرع بالملابس الشتوية

دمشق- تشرين:

أطلقت جمعية «نور» للإغاثة والتنمية حملة «طاقية ولحشة» لجمع التبرعات بالملابس الشتوية للسيدات والأطفال والرجال المحتاجين وبأمس الحاجة للمساعدة، من خلال مراكزها في محافظات «دمشق وريفها، والقنيطرة والسويداء».

يقول مسؤول المكتب الإعلامي في الجمعية علاء خطيب «إن فكرة الحملة ليست جديدة، بل هي إحياء واستمرار لعادات الأسر السورية الجميلة كمنح الملابس التي لم تعد بحاجتها، أو حتى الجديدة لأشخاص يمكنهم الاستفادة منها».

يتم تجميع الملابس عبر مراكز الجمعية، ثم نقوم بتنظيفها وتجهيزها للتوزيع تحضيراً لعملية التوزيع، وسيتم تخصيص أسواق للتوزيع يعلن عنها لاحقاً عبر صفحة الجمعية على الفيسبوك.

تسعى الحملة- وفقاً للخطيب- إلى نشر الدفء من خلال إحياء عادة التبرع بالملابس بطريقة أسرع وبزخم أكبر، مستفيدة من التجهيزات الموجودة في الجمعية، وقوائم بأسماء المحتاجين.

بدورها، أشارت مديرة حملة «من إيدك أحلى» أماني عقلة إلى أنه «في الحرب تغير الكثير من الأمور، وصارت الحياة أصعب، وكبرت التحديات، وظهرت تحديات أخرى جديدة، لكن العادات الحلوة والدافئة كتوزيع الملابس تمكنت من البقاء والاستمرار، ونحن في جمعية «نور» نعمل على دعم هذه العادات ونساعد في إحيائها على نطاق أوسع».

وتشهد هذه الحملة مشاركة بعض الأندية الرياضية المحلية وروابطها الجماهيرية، كالتراس في نادي «الوحدة»، المعروف باسم «أورانج الشام»، والتراس نادي «الساحل»، المعروف باسم «التراس بايرتس»، من خلال مشاركتهما في جمع وتوزيع الملابس، وقيام مشجعي الناديين برفع اليافطات التي تعبر عن مضمون الحملة، وتحث على الابتعاد عن الهتافات المسيئة التي يتم عادة ترديدها وتداولها في المدرجات من بعض المتعصبين لأنديتهم، وبطريقة غير لائقة وغير مهذبة تسيء للاعبين والحكام والقيادات الرياضية المختلفة.

ونتطلع من خلال التشجيع الحضاري إلى تلافي هذه الحالات في ملاعبنا بالتعاون مع روابط المشجعين وإدارات الأندية، ونأمل أن نوفق في رسالتنا هذه.

يذكر أن جمعية «نور» جمعية خيرية غير ربحية تعنى بمجال تمكين الشباب وتنمية قدراتهم الفردية، وتعمل بترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتنشط في عدد من المجالات منها: الإغاثة، الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والأسر، التعليم، تنمية قدرات الشباب، تمكين المرأة، الرعاية الصحية، تحسين سبل العيش، دعم المبادرات المجتمعية، نشر الوعي وثقافة التطوع في المجتمع السوري.

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