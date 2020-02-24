شخصيات وأحزاب لبنانية تدعو للتمسك بخيار المقاومة في مواجهة جرائم العدو الإسرائيلي

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني إبراهيم الموسوي أن جرائم العدو الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين تشكل تجسيداً حقيقياً لـ “هويته الإرهابية العدوانية وطبيعته الاستعمارية المستندة إلى دعم غربي لا محدود”.

وأدان الموسوي بشدة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قتلها شاباً فلسطينياً في خان يونس بقطاع غزة والتنكيل بجثمانه، مبيناً أن المقاومة هي السبيل الوحيد لوقف الجرائم العدوانية الإسرائيلية.

بدوره أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني حسن عز الدين أن خيار المقاومة يشكل الرد الحقيقي على العدو الإسرائيلي واعتداءاته وإسقاط ما يسمى “صفقة القرن”.

وقال عز الدين لوفد من الشباب العربي اليوم: إن خيار المقاومة أنتج تحريراً لأرض احتلها العدو الصهيوني وأجبره على الخروج من الأراضي اللبنانية.

من جانبه، أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان في بيان له أن ما ارتكبه العدو الصهيوني في خان يونس أمس بحق الشهيد الفلسطيني هو جريمة موصوفة يندى لها جبين الإنسانية وأنموذج عن جرائم هذا العدو العنصري الاستيطاني بحق الفلسطينيين منذ احتلال فلسطين وحتى اليوم، مطالباً المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بإدانة هذه الجرائم العنصرية الوحشية.

كما أكد رئيس تيار صرخة وطن في لبنان جهاد ذبيان أن الصمت الذي رافق جريمة الاحتلال الاسرائيلي بحق الشاب الفلسطيني والتنكيل بجثمانه يشكل إحدى أبشع الجرائم ولا سيما بعد الإعلان عما يسمى “صفقة القرن”.

وقال ذبيان: إن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي تشكل الرد الطبيعي والمشروع على الجرائم التي يقترفها هذا العدو على مرأى ومسمع العالم الذي بقي صامتاً على هذه الجريمة النكراء.

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