ساعاتي: للطلبة السوريين الدارسين في الخارج دور مهم في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب

عقدت هيئة مكتب الفروع الخارجية للاتحاد الوطني لطلبة سورية اجتماعاً استثنائياً موسعاً لها في العاصمة التشيكية براغ اليوم بحضور الدكتور عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

وتم في الاجتماع الذي عقد في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الوطني لطلبة سورية المقرر في الثلاثين من آذار القادم مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالطلبة السوريين.

وأكد الدكتور ساعاتي في كلمة خلال الاجتماع على الدور المهم الذي يمكن أن يقوم به الطلبة السوريون الدارسون في الخارج في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سورية منوها بأهمية الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في معاركه الأخيرة ضد الإرهاب في محافظة حلب ومشيرا إلى أن هذه الانتصارات تحمل معاني سياسية وعسكرية واقتصادية حطمت أحلام النظام التركي الداعم للإرهابيين في شمال سورية.

ولفت الدكتور ساعاتي إلى أن أعداء سورية لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تلك الانتصارات فقاموا بممارسة الضغوط الاقتصادية على الشعب السوري في محاولة منهم للنيل من عزيمته وإرادته متوهمين أن ما لم يأخذوه بالحرب سيأخذونه بالاقتصاد.

ونوه الدكتور ساعاتي بدور الحلفاء في الوقوف الى جانب الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب لافتا في ذات الوقت إلى الدور السلبي الذي تقوم به بعض الدول الغربية والإقليمية في إطار المسار السياسي لحل الأزمة في سورية.

حضر الاجتماع الدكتورة سحر الفاهوم معاونة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأميرة قيرواني القائم بأعمال السفارة السورية في براغ وبمشاركة رؤساء فروع الاتحاد في المانيا وبريطانيا وقبرص والتشيك وفرنسا والنمسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وبيلاروس وملدوفيا ورومانيا وسلوفاكيا وصربيا وهنغاريا ورئيس مكتب الفروع الخارجية باسم سودان.

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