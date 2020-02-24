150 حالة وفاة جديدة بكورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم أنها تلقت تقارير عن 409 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و150 حالة وفاة جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن اللجنة قولها: إن من بين حالات الوفاة التي سجلت أمس هناك 149 حالة في مقاطعة هوبي وحالة واحدة في مقاطعة هاينان.

ولفتت اللجنة إلى تسجيل انخفاض بحالات الإصابة المؤكدة خارج مقاطعة هوبي أمس مقارنة مع 18 حالة تم تسجيلها السبت الماضي مشيرة أيضا إلى شفاء 1846 شخصاً ومغادرتهم المستشفيات.

وتواصل الصين التي اكتشف فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة قبل نحو شهرين ودول العالم اتخاذ إجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس وبذل كل الجهود الممكنة للسيطرة عليه وإيجاد علاج فعال له.

إلى ذلك أعلنت كوريا الجنوبية عن اكتشاف 161 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 763 حالة مشيرة كذلك إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 7 أشخاص بعد وفاة مصاب واحد أمس.

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