آخر تحديث: 2020-02-24 10:47:50
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في مناطق: جمعية الزهراء- منيان- غابة الأسد- كاستيلو- حندرات- أبو الضهور بحلب وريفها من الساعة 8.00 صباحاً وحتى الساعة 16.00 ظهراً

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التصنيفات: آخر الأخبار

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