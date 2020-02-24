مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في مناطق: جمعية الزهراء- منيان- غابة الأسد- كاستيلو- حندرات- أبو الضهور بحلب وريفها من الساعة 8.00 صباحاً وحتى الساعة 16.00 ظهراً

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 30 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 24 شباط 2020
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150 حالة وفاة جديدة بكورونا في الصين
الاحتلال يعتقل 21 فلسطينياً في الضفة
رئيس وزراء ماليزيا يقدم رسالة استقالته
الجيش يحرر تل النار وقرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة بريف إدلب الجنوبي من الإرهاب
الإعلام الغربي متواطئ كحكوماته في جرائم الحرب المقترفة بحق سورية
أردوغان يجاهر بإرهابه في ليبيا
من العالم
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق وتدمر أغلبيتها قبل وصولها إلى أهدافها
الصواريخ المعادية فشلت في الوصول إلى أي من المطارات
الدفاعات الجوية تسقط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها لأهدافها
دفاعاتنا الجوية تتصدى لدفعة صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل
وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق
إعادة انتخاب الجعفري مقرراً للجنة الأمم المتحدة المعنية بحالة تنفيذ الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
إصابة أربعة فلسطينيين باعتداء الاحتلال على قطاع غزة
أبو سعيد: وجود قوات النظام التركي في سورية احتلال