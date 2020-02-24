مجلس الشعب يُثمّن انتصارات الجيش في ريف حلب

دمشق - هناء غانم:

ثمّن مجلس الشعب في جلسته التي عقدت أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس انتصارات الجيش في ريف حلب وتأمين المدينة من الإرهاب وأثنى الأعضاء على بطولات جيشنا البطل في مجمل معارك التحرير الأخيرة وتتويجها بانتصارات ريف حلب، حيث أكد رئيس المجلس، أن الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في حلب تمثّل انتصاراً لسورية بأكملها والإنسانية جمعاء، مبيناً أن التوازن في السلاح والعتاد لم يعد هو الحاسم بعد اليوم في حياة الشعوب، بل الإرادة والتصميم هما السلاح الذي يفوق كل أسلحة التدمير والقتل والإرهاب.

وبيّن الصباغ أن سورية تنطلق اليوم بكل اقتدار ويقين وثقة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد إلى معارك التحرير القادمة، مشيراً إلى أن الملحمة التي يخوضها السوريون اليوم تمثل امتداداً وتحديثاً لمسيرة بدأت منذ فجر التاريخ ولن تقف ما دام هناك وجود وحياة في سورية.

وأشار صباغ إلى أنه لولا نصر حلب لأصيبت العروبة في أعماقها، مضيفاً: نشعر اليوم بابتسامة سيف الدولة الحمداني وكل عظماء سورية في التاريخ ونحن نرى البشائر على وجوه السوريين.

وأكد صباغ في الوقت ذاته أهمية المضي قدماً في العمل التشريعي والرقابي ولاسيما أن الأبصار تتجه للمستقبل الأجمل الذي أضحى بانتصار حلب قاب قوسين أو أدنى.

بدورهم أكد الأعضاء أن الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري مؤخراً أدت إلى فتح طريق دمشق- حلب الدولي وإعادة تشغيل مطار حلب الدولي ولفتوا إلى أهمية دور هذين المرفقين في إعادة الحياة إلى شرايين الاقتصاد الوطني.

كما أشاد أعضاء مجلس الشعب بتضحيات الجيش العربي السوري وبمساندة ودعم القوات الصديقة والحليفة، الأمر الذي حطّم أوهام «السلطان العثماني» أردوغان وأسقط أحلامه العدوانية التوسعية في سورية.

ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى إزالة «المسميات العثمانية» من الشوارع والأسواق والأماكن الأثرية في المدن والقرى وتسميتها بأسماء وطنية وإعادة دراسة المناهج وتنقيتها من المفردات العثمانية.

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