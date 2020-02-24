الصحة تتابع إجراءاتها الاحتـرازية المُشـدّدة المتعلقـة بالوقاية من «كورونا» في المطارات والمعابر الحدودية

تتابع وزارة الصحة تطبيق إجراءاتها الاحترازية المشددة المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا من خلال فحص المسافرين القادمين إلى سورية في المطارات وكل المعابر الحدودية وفقاً للوائح الصحية الدولية.

وخلال متابعة «سانا» لإجراءات فحص القادمين إلى سورية عبر مطار دمشق الدولي بينت مديرة صحة دمشق الدكتورة هزار رائف في تصريح للصحفيين أن العمل والمراقبة الصحية مستمران ضمن الخطة الوطنية التي وضعتها الوزارة كإجراءات وقائية لمنع دخول فيروس كورونا وأن جميع هذه الإجراءات تتم ضمن اللوائح الصحية الدولية.

وأكدت رائف عدم تسجيل أي إصابة حتى الآن بفيروس كورونا في سورية، داعية المواطنين إلى عدم تصديق ما ينشر على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي وأنه في حال تسجيل أي إصابة سيتم الإعلان عنها رسمياً.

وتم تزويد الكوادر الصحية والعاملين في المعابر الحدودية بألبسة واقية وكمامات حسب رائف ولا سيما مضيفات الطيران العاملات على الخطوط الجوية العامة والخاصة وتدريبهم على قياس درجات الحرارة بأجهزة خاصة «قياس درجة الحرارة عن بعد» وطريقة الاستقصاء عن أي حالات مرضية بين الركاب تتعلق بأعراض كورونا أو الأنفلونزا بشكل عام وإبلاغ المركز الصحي بها مباشرة.

الإجراءات الصحية الموجودة على المعابر تطبق على كل القادمين إلى سورية من مختلف البلدان ولا سيما الصين ودول شرق آسيا وفق رائف حيث تتم بعد فحصهم في المطار أو المعبر البري تعبئة استمارات بأسمائهم وأرقامهم ومكان إقامتهم ومتابعة وضعهم الصحي والتواصل معهم لمدة 14 يوماً وهي مدة حضانة الفيروس وذلك عبر فريق طبي مختص.

وفي معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق تطبق الإجراءات الصحية ذاتها للوقاية من فيروس كورونا والكشف عن أي حالة إصابة بين القادمين عبره حيث أوضح مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس أنه وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية يتم إجراء الفحوص الطبية بشكل مركز للقادمين من المناطق الأشد خطورة.

طباعة