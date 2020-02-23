حزب الشعب الجمهوري التركي يندد بدعم أردوغان للإرهابيين في سورية

ندد حزب الشعب الجمهوري التركي بسياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان “الاستفزازية والخطيرة” ودعمه الإرهابيين في سورية ولا سيما في إدلب.

وقال المتحدث باسم الحزب فائق آوزتراك في مقابلة مع قناة “كي ار تي” الإخبارية: “اردوغان يستخدم الجنود الأتراك دروعاً بشرية لحماية الإرهابيين في إدلب ويحاول عرقلة تقدم الجيش السوري في معاركه ضد هؤلاء الإرهابيين الذين يشكلون بالأساس خطراً على تركيا”.

وجدد آوزتراك رفض الحزب التدخل التركي في شؤون سورية الداخلية لسورية مشيراً إلى أن هذا التدخل فاقم موضوع المهجرين السوريين بفعل الإرهاب منذ بداية الأزمة فيها.

ويؤكد الكثير من الساسة الأتراك أن أردوغان مستمر بدعم الإرهابيين في سورية ويعرقل حل الأزمة فيها.

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