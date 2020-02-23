حفل استقبال للسفارة الروسية في دمشق بذكرى عيد الجيش الروسي

أقامت سفارة روسيا الاتحادية في دمشق مساء اليوم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 102 لعيد الجيش الروسي “يوم المدافعين عن أرض الآباء” في فندق داما روز بدمشق.

وأكد العقيد ألكسندر غريننكو الملحق العسكري بالسفارة الروسية في كلمة له أن القوات الروسية تقف إلى جانب الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب الدولي ومشغليه الذين يستخدمونه في محاولة لتحقيق أهدافهم الجيوسياسية.

وأكد غريننكو ضرورة عدم اتباع ازدواجية المعايير والادعاءات الاستثنائية في السياسة الدولية وضرورة انتهاج مقاربات تقوم على أسس عادلة تسهم في جعل العالم أكثر إنصافاً واستقراراً.

بدوره نوه معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان بدعم القوات الروسية للجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب مؤكداً أن سورية ماضية في حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه نهائيا وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع الأراضي السورية.

وقال سوسان إن العسكريين الروس في سورية قاتلوا بشرف مع رفاق السلاح في الجيش العربي السوري تجسيداً لعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين ودفاعاً عن الإنسانية.

حضر الحفل المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهو رية الدكتورة بثينة شعبان ونائب وزير الدفاع العماد محمود الشوا والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين ومحافظ دمشق وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في دمشق وفعاليات حزبية وثقافية.

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