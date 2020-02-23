دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية موجهة استهدفت محيط دمشق وتدمر غالبيتها قبل وصولها لأهدافها

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري مساء اليوم لأكثر من موجة من الصواريخ الإسرائيلية الموجهة التي استهدفت محيط دمشق.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه في تمام الساعة 23،25 من يوم الأحد الواقع في 23-2-2020 قام الطيران الحربي الإسرائيلي من خارج مجالنا الجوي، ومن فوق الجولان السوري المحتل باستهداف محيط دمشق بأكثر من موجة من الصواريخ الموجهة، وفور اكتشافها تم التصدي لها بكفاءة عالية، وتحييد بعضها عن مساره، وتدمير غالبية ما تبقى قبل الوصول إلى أهدافها، وما يزال التدقيق مستمراً في نتائج العدوان.

وفي وقت سابق ذكر مراسل سانا أن دفاعاتنا الجوية تصدت لدفعة صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل قبل وصولها لأهدافها، مؤكداً أن الصواريخ المعادية فشلت في الوصول إلى أي من المطارات.

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