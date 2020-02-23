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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 30 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 23 شباط 2020
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الاحتلال يعتدي مجدداً على قطاع غزة
مصدر عسكري: في تمام الساعة 23،25 من يوم الأحد الواقع في 23-2-2020 قام الطيران الحربي الإسرائيلي من خارج مجالنا الجوي، ومن فوق الجولان السوري المحتل باستهداف محيط دمشق بأكثر من موجة من الصواريخ الموجهة، وفور اكتشافها تم التصدي لها بكفاءة عالية، وتحييد بعضها عن مساره، وتدمير غالبية ما تبقى قبل الوصول إلى أهدافها، وما يزال التدقيق مستمراً في نتائج العدوان.
دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية موجهة استهدفت محيط دمشق وتدمر غالبيتها قبل وصولها لأهدافها
المراسل: الصواريخ المعادية فشلت في الوصول إلى أي من المطارات
مراسل سانا: الدفاعات الجوية تسقط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها لأهدافها
مراسل سانا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لدفعة صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل
مراسل سانا: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق
إعادة انتخاب الجعفري مقرراً للجنة الأمم المتحدة المعنية بحالة تنفيذ الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
حفل استقبال للسفارة الروسية في دمشق بذكرى عيد الجيش الروسي
الجيش يحرر الشيخ دامس وحنتوتين بريف إدلب الجنوبي ويلاحق فلول الإرهابيين في القرى المجاورة
حزب الشعب الجمهوري التركي يندد بدعم أردوغان للإرهابيين في سورية
محمد نصر الله: من حق سورية تطهير أراضيها من الإرهابيين
المسماري: النظام التركي أرسل دفعة جديدة من السلاح لدعم الإرهابيين
تجمّع جماهيري ومسيرة كشفية في حلب احتفاءً بانتصارات الجيش على الإرهاب
الجيش يستهدف أوكار ومحاور تسلل إرهابيي "جبهة النصرة" بريف منطقة معرة النعمان الجنوبي