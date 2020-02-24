جاهزية فوج إطفاء درعا يعكرها النقص الحاد في الكوادر البشرية!

وليد الزعبي:

ليس خافياً على أحد أهمية دور أفواج الإطفاء في تنفيذ مهمات حيوية لإطفاء الحرائق وإنقاذ الأرواح والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وجعل الأضرار في حدودها الدنيا، وهذا يساق على فوج إطفاء درعا الذي أدى ويؤدي مهام كثيرة ومتعددة ضمن أصعب الظروف وخاصةً خلال سنوات الحرب السابقة، لكن هذا الفوج يعاني بعض منغصات العمل التي تحتاج معالجة.

وبهذا الصدد أوضح قائد فوج إطفاء درعا العقيد محمد المحاميد أن آليات الفوج بجاهزية عالية بعد أن تمت عمليات الصيانة والإصلاح لها جميعاً، وهي الآن بواقع 13 آلية إطفاء، منها سبع آليات للتدخل السريع إضافة إلى وجود 4 صهاريج داعمة غيرها، وهناك آليات تم فرزها لمصلحة مناطق خارج مدينة درعا للتمكن من التدخل السريع بعمليات الإطفاء في المناطق البعيدة، لكن المشكلة التي يعانيها الفوج تتمثل بالنقص الحاد في عدد رجال الإطفاء من سائقين وعناصر، حيث لا يتوافر سوى 23 من أصل الملاك العددي البالغ 173 يضاف لهم 10 من الموسميين، وإجمالي العدد ما بين الدائمين والمؤقتين لا يفي بحاجات العمل الكبيرة من إطفاء وإنقاذ وغطس، وخاصة أن موسم الحصاد الماضي تطلب تنفيذ مهمات تجاوز عددها الألف مهمة لإخماد الحرائق التي حدثت في المحاصيل الزراعية والأشجار وغيرها، كما أن عمل الغطاسين لا يقتصر على درعا فقط بل يتم التدخل حال الحاجة في محافظتي السويداء والقنيطرة وغيرهما معززين بمعدات الغطس الحديثة التي تم تأمينها مؤخراً وأسهمت في أداء المهمات المطلوبة على أكمل وجه.

وأشار قائد الفوج إلى الحاجة الملحة لإعادة تأهيل محطة الاتصال اللاسلكي لتأمين التواصل ما بين العناصر أثناء المهمات مع غرفة العمليات للوقوف على واقع الأداء وتذليل الصعوبات في حال حدوث أي طارئ، علماً أن لدى الفوج محطة اتصال لاسلكي مع قبضات لكنها تحتاج رصد الاعتماد اللازم لصيانتها ومعاودة استثمارها، ولفت إلى وجود مشكلة تحدث لدى اتصال المواطنين من درعا عبر شبكة (MTN) على رقم طوارئ الإطفاء 113، حيث إنه وبدلاً من أن يصل الاتصال إلى مقسم فوج درعا يصل إلى مقسم فوج مدينة السويداء، وهو أمر يتسبب بمشكلة لجهة تأخر تنفيذ المهمة، علماً أن الفوج خاطب فرع اتصالات درعا بشأن هذه المشكلة لكنها لا تزال عالقة وتحتاج حلاً.

وكشف المحاميد أن الفوج بحاجة إلى تجهيز صالة رياضية في مقره من أجل الإعداد البدني الجيد للعناصر والإسهام في الحفاظ على لياقتهم وجاهزيتهم، وهو أمر مهم لرجال الإطفاء نظراً لطبيعة المهام التي يؤدونها والتي تحتاج لياقة بدنية عالية، آملا العمل على تجهيز الصالة من الجهات المعنية بأسرع ما يمكن.

وذكر المحاميد أنه تم ضمن خطة العام الجاري إدراج تزويد الفوج بأثاث وأدوات كهربائية لزوم تأمين إقامة عناصر الفوج أثناء المناوبات التي تتم على مدار الساعة، على أمل استقدامها بالسرعة الممكنة، وكذلك أن يتم النظر بأداء مستحقات عناصر على اختلافها من دون أي تأخير، ولم يغفل قائد الفوج تقدير محافظة درعا للأعمال والمهام الكبيرة التي يبذلها رجال الإطفاء، حيث قامت بتكريمهم بعدة مناسبات لتحفيزهم على استمرار تحسين الأداء وبذل المزيد من الجهود في عملهم النوعي، مبيناً أنه تم تزويد الفوج مؤخراً ببدلات عمل و(فيلدات) شتوية لجميع عناصر فوج الإطفاء والمفارز الموجودة في الوحدات الإدارية، بالتوازي مع الانتهاء من تجهيز مغسلة خاصة بالفوج لتنظيف الآليات والحفاظ عليها.

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