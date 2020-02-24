المنتجون يعرضون إنتاجهم للمستهلك مباشرة عبر 11 موقعاً في طرطوس

رفاه نيوف:

حددت محافظة طرطوس الأماكن المناسبة لإقامة أسواق شعبية وذلك لتسهيل تسويق منتجات الفلاحين وبقية المنتجين من المنتج إلى المستهلك مباشرة ومن دون وسيط, ما سينعكس إيجاباً على المنتج والمستهلك من ناحية حصول المزارع على هامش ربح مقبول وبالتالي وصول السلع للمواطن بأسعار مقبولة ومناسبة وسيبدأ المزارعون بعرض إنتاجهم صباح اليوم.

وبيّن مدير صناعة طرطوس المهندس عمار علي أنه تم إعلام التجار والصناعيين والحرفيين بإمكانية توريد وعرض منتجاتهم في الساحات والمواقع المحددة في مدن المحافظة ,حيث تم تخصيص خمس ساحات في مدينة طرطوس وهي: شارع النزهة على الرصيف الجنوبي غرب شارع الثورة بمساحة /265/ م2, ساحة كراج الحجز قرب مشفى التوليد بمساحة/635/ م2، ساحة في شارع عمر المختار بمساحة/800/م2 وساحة قرب فرع الطلائع في طرطوس بمساحة /775/ م2 حيث ستفتح الأسواق مدة (خمسة أيام في الأسبوع).

وتم تخصيص ساحة واحدة في مدينة بانياس وهي سوق الباعة الجديد ضمن المدينة بجانب شعبة التجنيد (كل أيام الأسبوع) وفي مدينة الدريكيش ساحة الشيخ منصور بواقع خمسة أيام في الأسبوع وفي مدينة صافيتا تم تخصيص جزء من الساحة التنظيمية على طريق الكورنيش الشمالي مقابل ثانوية الشهيد عفيف نصر مدة (يومين في الأسبوع) بالإضافة إلى ساحة دوار بجانب المصرف الزراعي بواقع (يومين في الأسبوع) في مدينة الشيخ بدر وساحة حديقة المقص وساحة مقابل المستوصف في مدينة القدموس بواقع (أربعة أيام في الأسبوع).

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