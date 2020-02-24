مساعٍ لافتتاح صالات لـ (السورية للتجارة) في القنيطرة

ممدوح عوض:

بيّن مدير فرع السورية للتجارة في القنيطرة – فراس مهاوش أن الفرع بدأ بتطبيق آلية البطاقة الذكية من بداية شهر شباط الحالي بتوزيع مادة السكر والرز والشاي بشكل يومي على المواطنين, وقدر عدد العائلات المستفيدة من مادة السكر على البطاقة الذكية ب 37114 عائلة ومن مادة الرز 19888 عائلة, ولفت مهاوش إلى أن عدد السلل الغذائية المباعة للمواطنين بلغ 167 سلة وقيمة السلة الواحدة 10 آلاف ليرة وتتضمن تشكيلة واسعة من المواد الغذائية بأسعار منافسة للسوق.

وأضاف مهاوش: إن الفرع يقوم بالبيع بالتقسيط للعاملين في الجهات الحكومية على كل الأجهزة الكهربائية والمفروشات والسجاد والألبسة بسقف 200 ألف ليرة ومدة ثلاثين شهراً وذلك لمساعدة ذوي الدخل المحدود ويأتي ذلك تأكيداً للدور الإيجابي التي تقوم به المؤسسة في السوق, وتقوم المؤسسة باستجرار وتأمين تشكيلة واسعة من جميع المواد الغذائية والسمون والزيوت والأدوات الكهربائية والمنزلية والقرطاسية والسجاد والمفروشات والبياضات والمنظفات والكونسروة والمعلبات والألبسة, بالإضافة إلى منافذ بيع الخضر والفواكه داخل الصالات بأسعار تنافسية ونوعية جيدة إلى جميع المواطنين تقل عن أسعار السوق المحلية بنسبة تتراوح بين 10 – 20 بالمئة وتأمين مادة الغاز المنزلي بشكل يومي عن طريق مراكزها ومنافذ البيع والسيارات الجوالة التابعة للمؤسسة.

وأشار مهاوش إلى جهود السورية للتجارة بإعادة افتتاح صالات ومراكز القصيبة وجباتا الخشب والرفيد وبريقة والحميدية بعد تأهيلها وصيانتها والتي كانت تقع ضمن المناطق التي كانت تسيطر عليها العصابات الإرهابية, ولفت إلى أن المؤسسة بصدد التحضير لافتتاح خمسة منافذ بيع جديدة قريباً على أرض المحافظة لتغطي جميع المناطق, وبلغ عدد الصالات ومنافذ البيع التابعة للفرع 14 مركزاً, منها 10 مراكز على أرض المحافظة و4 في تجمعات أبناء القنيطرة في ريف دمشق (عرطوز- جديدة الفضل – سعسع – مخيم الوافدين), مشيراً إلى أن قيمة مبيعات «السورية للتجارة» سجلت نمواً متزايداً خلال العام الماضي حيث بلغت 446 مليون ليرة.

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