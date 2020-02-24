مطالب خدمية لأهالي بلدة الكفر في السويداء

سهى الحناوي:

تعاني بلدة الكفر عدم استكمال شبكة الصرف الصحي ما أرغم الأهالي على التوجه نحو الجور الفنية من جراء تسرب المياه الآسنة باتجاه الأراضي الزراعية وبيوت الأهالي، إضافة لواقع حال الشبكة الطرقية السيئ وحاجتها لمد قمصان إسفلتية وبعض أعمال الصيانة, كما تفتقر البلدة لبئر ارتوازية إذ يعاني سكانها العطش صيفاً، وتوجد خزانات تابعة لمؤسسة المياه تتم تعبئتها بموجب صهاريج خاصة.

إضافة إلى أن المشروع الاستثماري الخاص بمجلس البلدة وهو محال تجارية مازال ينتظر من يعيد له روح الحياة البنائية والإنشائية ولاسيما بعد توقفه عن العمل منذ نحو/10/ سنوات، وذلك من قبل المتعهد بحجة ارتفاع أسعار المواد الأولية وعدم صرف فروقات الأسعار له، ما أبقى هذا المشروع مكانك راوح، علماً أنه سبق للبلدية أن تقدمت بكتاب لمحافظة السويداء بغية إعادة العمل في هذا المشروع لأنه حيوي ويعد في حال وضع في الاستثمار باباً من أبواب الإيراد المالي.

(تشرين) وفي اتصال مع رئيس مجلس بلدة الكفر- حافظ حديفة أشار إلى أن المجلس قام بإنارة الجزيرة المنصفة للبلدة وإنارة الأحياء ومفارق الطرق، كما تم تزفيت وتعبيد نحو 500م طولي لعدة طرقات، إضافة لصيانة 200م طولي من طرقات الكفر، وتخصيص مبلغ 10 ملايين ليرة سورية لصيانة وتزفيت الطرق المؤدية لمنازل أسر الشهداء، كما تم وضع بقايا مقالع بكمية 1100م3 في شوارعها.

وبالنسبة لشبكة الصرف الصحي تم تخصيص مبلغ بقيمة 15 مليون ليرة، وتقديم جرار زراعي ومرش حديثين من قبل المحافظة.

وتمتاز الكفر -والحديث لرئيس البلدة -بشوارعها النظيفة من خلال متابعة عمال النظافة لعملهم اليومي من دون انقطاع وعددهم 8 عمال.

مضيفاً أن خطة البلدية للعام 2020 هي تخصيص مبالغ مالية من وزارة الادارة المحلية والبيئة والمحافظة لاستكمال صيانة وتعبيد كل طرق البلدة، ومتابعة مشروع الصرف الصحي بالتشاركية مع المواطنين، والمطالبة برسم خدمات عن بقايا المقالع المستخرجة من مقالع بلدة الكفر لأنها تابعة للحدود الإدارية لمجلس البلدة.

وكيلا ننسى فإن عدداً كبير من نساء الكفر يقمن بغسل حاويات القمامة بالماء بعد تفريغها من قبل سيارة النظافة ولاسيما في فصل الصيف، إذ تكثر الروائح الكريهة والحشرات بسبب ارتفاع الحرارة ولابد من تعزيز هذه الثقافة أمام الجهات المسؤولة، عن طريق توجيه بطاقات شكر لهؤلاء النسوة ولكل فرد يساهم في نشر ثقافة النظافة البيئية لحث بقية أفراد المجتمع على السير على هذا الدرب.

إضافة لقيامهن بمبادرة إحداث مخبز سيدات الكفر بإنتاجية جيدة جداً والذي يقوم بتشغيل 14 امرأة من أرامل ومطلقات أو ممن يحتجن إلى عمل لكسب قوت يومهن، إذ يصنعن الخبز العربي – المرشم- الفطائر بكل أنواعها وبأسعار منافسة.

وكذلك قيام أهالي قرية الكفر بمبادرة زراعة غراس حراجية في موقع القليب لتجديد الغراس الميتة بشكل دوري.

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