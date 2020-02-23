تأمين التجهيزات اللازمة لمكافحة الجراد الصحراوي تحسباً لظهوره

أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تأمين أدوات المكافحة والمبيدات الخاصة بالجراد الصحراوي بما فيها عمليات الرصد والتحري تحسباً لظهور أي أسراب من الجراد داخل سورية.

وأكد معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور لؤي أصلان في تصريح لـ سانا استنفار الكوادر المتخصصة في الوزارة لمكافحة حشرة الجراد الصحراوي وتجهيز غرف عمليات في جميع مديريات الزراعة في المحافظات لرصد أي تحرك للجراد وتأمين المبيدات اللازمة لها.

ولفت معاون وزير الزراعة إلى أن الظروف المناخية الحالية تلعب دوراً كبيراً في الحد من وصول الجراد إلى سورية ولكن هذا لا يمنع من الاستعداد تفادياً لوصوله.

وأكد أصلان ضرورة تضافر جميع الجهود من المحافظات وحشدها تحسباً لوصول الجراد والمتابعة المستمرة والمراقبة المباشرة من الوزارة والتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الجراد العالمي التي تزود جميع دول المنطقة بنشرات يومية لرصد تحركات الجراد بشكل دائم.

يشار إلى أن الجراد يتكاثر في عدة مناطق إفريقية كما أن اليمن والسعودية تعتبران أماكن لتكاثر الجراد وبالتالي ينتقل إلى مناطق أخرى إلا أن سورية لم تتعرض لغزو أسراب جراد مؤثر على المزروعات والغطاء النباتي منذ عام 1964 حيث كانت المرة الأخيرة وقد منعت العام الماضي الظروف الجوية الباردة نسبياً والرياح الجراد الصحراوي من دخول الأراضي السورية.

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