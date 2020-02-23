توزيع وبيع أكثر من 54 ألف غرسة حراجية في السويداء

وصل عدد الغراس الحراجية التي وزعتها وباعتها مديرية زراعة السويداء منذ بداية الموسم الحالي ولغاية تاريخه إلى 54800 غرسة منوعة.

وأوضح رئيس قسم الحراج بالمديرية المهندس أنس أبو فخر في تصريح لمراسل سانا أن الغراس المباعة بلغت 14500 غرسة شملت العديد من الأنواع بينما تم توزيع 40300 غرسة مجانا منها نحو عشرين ألف غرسة تمت زراعتها من قبل المديرية على مساحة 700 دونم في مواقع دفن والقريا وحبران ضمن خطة التحريج الاصطناعي.

وأشار المهندس أبو فخر إلى أن المديرية تواصل خطتها الإنتاجية للموسم الحالي حيث وصل عدد الغراس المنتجة لغاية تاريخه إلى 350 ألف غرسة من أصل الخطة البالغة 400 ألف غرسة.

وكانت مديرية الزراعة بالسويداء أعادت عمليات التحريج لنحو 3500 دونم من الحراج التي تعرضت الأشجار فيها للتعديات خلال الفترة الماضية.

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