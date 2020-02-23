سياحة إدلب تجرد المنشآت السياحية المتضررة من الإرهاب

أنهت مديرية سياحة إدلب عمليات جرد المنشآت السياحية الواقعة على الطريق الدولي حلب-دمشق ومحور حلب-إعزاز عقب تحريرها من الإرهاب على أيدي أبطال الجيش العربي السوري.

وفي تصريحات لمراسل سانا بحماة أشار مدير سياحة إدلب ميمون فجر إلى أنه تم إحصاء وتحديد 64 منشأة سياحية مرخصة متضررة من جراء الإرهاب منها 12 على محور حلب-إعزاز و22 على طريق حلب-دمشق و30 على الطريق الدولي في مدينتي معرة النعمان وسراقب.

بدوره، بين رئيس دائرة الآثار والمتاحف بإدلب غازي علولو أنه تجري حالياً مناقشة التدابير اللازمة لإعادة تأهيل المواقع الأثرية والدينية بالمحافظة لاستقبال السياح في المرحلة المقبلة وإعادة تنشيط القطاع السياحي مثل موقع إيبلا الأثري ومتحف معرة النعمان الوطني وتمثال أبي العلاء المعري وغيرها، كما يجري العمل لإعادة طرح مواقع للاستثمار السياحي على الطريق الدولي حماة-حلب كاستراحات طرقية بالتعاون مع رؤساء الوحدات الإدارية المعنية.

وطالب عدد من مستثمري المنشآت السياحية بمدينة معرة النعمان في تصريحات مماثلة بإنارة الطريق الدولي حماة-حلب بالاعتماد على الطاقة الشمسية بالتنسيق مع مؤسسة المواصلات الطرقية ومد المنشآت بخدمات المياه والكهرباء والاتصالات والانترنت ليتمكن أصحابها من إعادة إعمار وتأهيل منشآتهم وتسهيل عملية حصولهم على التراخيص اللازمة لإعادة البناء والتأهيل.

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