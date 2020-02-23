بابا الفاتيكان يحذر من مخاطر حلول غير عادلة في الشرق الأوسط

حذر بابا الفاتيكان فرنسيس من مخاطر الحلول غير العادلة للقضية الفلسطينية.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن بابا الفاتيكان أعرب في خطاب ألقاه اليوم أثناء زيارته مدينة باري الساحلية جنوب إيطاليا لنشر السلام في البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط عن أسفه لما يحدث من حروب عديدة بما في ذلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً بهذا الصدد إلى أن عدم إيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية يترتب عليه خطر مواجهة أزمات جديدة.

كما انتقد بابا الفاتيكان بعض السياسات المتطرفة السائدة حالياً.

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