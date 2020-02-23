ترميم أرصفة وتزفيت شوارع مدينة حمص

أنهت الورشات الفنية التابعة لمجلس مدينة حمص صيانة وترميم عدد من الأرصفة وتزفيت الشوارع ومعالجة التجمعات المطرية ضمن عدة أحياء بالمدينة.

وأشار مدير الأشغال بالمجلس المهندس حيدر النقري في تصريح إلى أنه تم إغلاق الحفر في شارع المسعودي ليصبح قابلاً لمرور السيارات وترميم دوار المسبح عند شارع شكري العسلي في حي الوعر وترميم الرصيف في شارع سيد درويش في حي المحطة المخرب من جراء وقوع الأشجار بسبب الرياح واستكمال أعمال وصل المجرور المطري في شارع الطلائع مع المجرور الرئيسي في طريق حماة لمعالجة التجمعات المطرية التي كانت تحصل سابقاً في الشارع.

وبين أن الأعمال شملت أيضاً معالجة التجمع المطري في شارع الجامع الكبير وتقاطعه مع شارع الدالاتي وتعزيل الريكارات في شارع الطلائع وعدة شوارع في حيي الوعر والسبيل.

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